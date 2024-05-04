Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Adana Demirspor oldu.Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Barasi attı.Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 maçlık kazanamama serisine son verdi.Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 44 puana yükseldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. İstanbulspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti.20. dakikada savunmadan kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin şutunda, kaleci Mücahit gole izin vermedi.23. dakikada Sambissa'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Loshaj'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.29. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Mamadou'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.75. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliyev sağına uzanarak topu kornere çeldi.Esenyurt Necmi KadıoğluAbdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can AlpMücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan GültekinMagomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)Dk. 39 Balotelli, Dk. 72 Manev (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Ali Yaşar, Dk. 85 Coly, Dk. 85 Duhaney (İstanbulspor)