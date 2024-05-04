Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Adana Demirspor oldu.
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Barasi attı.
Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 maçlık kazanamama serisine son verdi.
Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 44 puana yükseldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.
Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. İstanbulspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada konuk takım öne geçti. Manev'in uzun pasında sağdan savunma arkasına sarkan İsmail Çokçalış, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı kale önüne kesti. Buraya hareketlenen Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
20. dakikada savunmadan kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin şutunda, kaleci Mücahit gole izin vermedi.
23. dakikada Sambissa'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Loshaj'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
29. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Mamadou'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.
35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.
75. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliyev sağına uzanarak topu kornere çeldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)
Gol: Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Balotelli, Dk. 72 Manev (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Ali Yaşar, Dk. 85 Coly, Dk. 85 Duhaney (İstanbulspor)
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yusuf Barasi attı.
Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 maçlık kazanamama serisine son verdi.
Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligde 44 puana yükseldi. Küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor, 16 puanda kaldı.
Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. İstanbulspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada konuk takım öne geçti. Manev'in uzun pasında sağdan savunma arkasına sarkan İsmail Çokçalış, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı kale önüne kesti. Buraya hareketlenen Yusuf Barasi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
20. dakikada savunmadan kaptığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin şutunda, kaleci Mücahit gole izin vermedi.
23. dakikada Sambissa'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Loshaj'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
29. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Mamadou'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyuna alanına döndü.
35. dakikada kaleci Mücahit'in kısa düşen vuruşunda topu kapan Yusuf Erdoğan ceza yayının sağından şutunu çekti. Mücahit'in kurtardığı meşin yuvarlak altıpas gerisindeki Mendoza'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda ise top yandan auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
74. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topa sahip oldu.
75. dakikada Emir Kaan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliyev sağına uzanarak topu kornere çeldi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Sambissa (Dk. 61 Jackson), Vorobjovas, Loshaj, Mamadou (Dk. 80 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Muhammedi, Maestro, Michut, Mendoza (Dk. 89 Dorukhan Toköz), Yusuf Barasi (Dk. 63 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Fougeu), Balotelli (Dk. 90 Alioui)
Gol: Dk. 10 Yusuf Barasi (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Balotelli, Dk. 72 Manev (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 64 Ali Yaşar, Dk. 85 Coly, Dk. 85 Duhaney (İstanbulspor)
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