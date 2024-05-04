Galatasaray Ekmas'a yenilen TOFAŞ, son şansını da kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Ekmas'a 107-102 mağlup olan TOFAŞ'ın play-off şansı kalmadı. Sarı-Kırmızılılar'ın play-offtaki rakibi Pınar Karşıyaka oldu.

Haber; Sporx.com ve AA
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Galatasaray Ekmas'a yenilen TOFAŞ, son şansını da kaybetti
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04 Mayıs 2024 17:49
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 18:32
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında TOFAŞ, Galatasaray Ekmas'ı konuk etti.

Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 107-102 Sarı-Kırmızılılar kazandı.

Bu sonuçla birlikte TOFAŞ'ın play-off şansı kalmadı. Ligi 5. sırada bitiren Galatasaray ise play-off'ta Pınar Karşıyaka ile eşleşti.
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Winston 11, Homesley 16, Ege Demir 7, O'Brien 19, Sakic 11, Tolga Geçim 18, Denmon 19, Mustafa Kurtuldum 1

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 16, Sadık Emir Kabaca 7, Bost 11, McCormack 18, Göksenin Köksal 3, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Prepelic 10, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 26

1. Periyot: 21-29

Devre: 47- 53

3. Periyot: 68-75

Normal süre: 97-97

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