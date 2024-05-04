Borussia Dortmund'dan Niklas Süle kararı

Borussia Dortmund, profesyonelliğinden memnun olmadığı Niklas Süle ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund'dan Niklas Süle kararı
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04 Mayıs 2024 17:14
Borussia Dortmund, Alman stoperi Niklas Süle ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Dortmund yönetimi 2022 yılında bedelsiz şekilde transfer ettiği Süle'yi ilk etapta bir "transfer soygunu" olarak görüyordu ancak oyuncunun gösterdiği performans, Alman ekibini aksi yönde düşünmeye itti.

Haberde, Alman ekibinin özellikle Süle'nin profesyonellik dışı davranışları ve kulüp içindeki tutumundan çok rahatsız olduğu Süle'yi sezon sonunda satış listesine koyup yüksek maaşından da kurtulmak istediği belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetti.

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