Umut Güneş: "Oyuna çok geç girdik"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Umut Güneş, Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Umut Güneş: 'Oyuna çok geç girdik'
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04 Mayıs 2024 21:43
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da Umut Güneş karşılaşma sonrasında konuştu.

Rakibin baskılı olacağını bildiklerini söyleyen Umut Güneş, "Rakibin baskılı başlayacağını bilmemize rağmen biraz geç girdik oyuna. Bunun benzeri geçen hafta da oldu ama o zaman çok iyi dönmüştük. Bugün geç girdik oyuna, erken goller yedik ve maçı çeviremedik." ifadelerini kullandı.

Odak noktalarını gelecek maça çevirdiklerini söyleyen Umut Güneş şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Hafta içi çok önemli bir maçımız var ve moralimizi bozmadan o maça hazırlanmalıyız."

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