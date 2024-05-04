Fenerbahçe Beko - Monaco maçındaki olaylara ceza

THY EuroLeague Yönetimi, Fenerbahçe Beko - Monaco maçının ardından yaşanan olaylara ceza verdi.



EuroLeague resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, sahaya yabancı madde atılması ve maç bitiminde sahaya girilmesi sebebiyle 30 bin euro ceza aldı.



Monaco'da forma giyen Jaron Blossomgame'e ise tribüne saygısızlıktan dolayı ihtar verildi.



NE OLMUŞTU?



Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague'de play-off çeyrek finalde Fransa'nın Monaco ekibine 65-62 yenildiği maçın ardından salonda gerginlik yaşandı.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu.



Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.



OYUNCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!



Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.





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