Sporting evinde 3 puanı 3 golle aldı

Portekiz Ligi karşılaşmasında Sporting Lizbon ağırladığı Portimonense'yi 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting evinde 3 puanı 3 golle aldı
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04 Mayıs 2024 22:07
Portekiz Ligi 32. haftasında Sporting Lizbon ile Portimonense karşı karşıya geldi. Sporting konuk ettiği Portimonense'yi 3-0 mağlup etti.

Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Paulinho, 70. dakikada Francisco Trincao ve 90+2. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.

Sporting Lizbon bu galibiyetle puanını 84'e yükseltirken, Portimonense ise 28 puanda kaldı.

Sporting Lizbon bir sonraki karşılaşmasında Estoril deplasmanına giderken, Portimonense sahasında Rio Ave'yi konuk edecek.

Sporting Lizbon, Benfica'nın Famalicao deplasmanında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Aksi durumda Sporting, Estoril deplasmanında kazanırsa şampiyon olacak.

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