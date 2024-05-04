Erling Haaland şov yaptı City farklı kazandı

Premier Lig karşılaşmasında Manchester City ağırladığı Wolverhampton'u 5-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erling Haaland şov yaptı City farklı kazandı
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04 Mayıs 2024 21:28
Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Wolverhampton karşılaştı. Manchester City Ethiad Stadyumu'nda oynanan maçta Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 12, 35, 45+3 ve 54. dakikalarda Erling Haaland ve 85. dakikada Julian Alvarez, Wolverhampton'ın golünü 53. dakikada Hee-Chan Hwang kaydetti.

Manchester City bu galibiyetle puanını 82'ye yükseltirken, Wolverhampton ise 46 puanda kaldı.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında Fulham deplasmanına giderken, Wolverhampton da sahasında Crystal Palace'yi konuk edecek.

PUAN DURUMU

İşte Premier Lig'de an itibariye oluşan puan durumu:

1- Arsenal 83 puan

2- Manchester City 82 puan (1 maçı eksik)

3- Liverpool 75 (1 maçı eksik)

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