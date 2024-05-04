Maç sonrası Samsun'da gerginlik

Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından tartışma çıktı.
UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi. İkili arasında yaşanan itişme yaşandı.
Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.
Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.
UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi. İkili arasında yaşanan itişme yaşandı.
Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.
Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.
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