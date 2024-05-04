Maç sonrası Samsun'da gerginlik

Samsunspor sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol arasında gerginlik yaşandı.

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Maç sonrası Samsun'da gerginlik
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04 Mayıs 2024 21:17
Son güncelleme 04 Mayıs 2024 21:18
Süper Lig'de Samsunspor'un sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından tartışma çıktı.

UĞURCAN VE GISDOL TARTIŞTI

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından kutlama için sahaya giren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'e doğru yöneldi. İkili arasında yaşanan itişme yaşandı.

Futbolcuların araya girmesinin ardından olay büyümeden önlenirken, Uğurcan Çakır'ın sinirli bir şekilde soyunma odasına yürüdüğü görüldü.

Uğurcan Çakır'ın sahayı terk etmesinin ardından orta sahada toplanan futbolcular arasında da ufak çaplı tartışma yaşandığı gözlemlendi.


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