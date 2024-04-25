Ali Şaşal için Fenerbahçe gerçeği!

Sivasspor forması giyen Ali Şaşal Vural için transfer açıklaması geldi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan tecrübeli kalecinin temsilcisi Önder İnce, "Devre arasında Sivasspor bir yabancı kaleci aldı; ama Ali Şaşal Vural oranın birinci kalecisi, bileğinde bir ödem vardı, riske edilmek istenmediği için diğer kaleci oynadı. Zorlu maçlarda sağlam biçimde oynaması amaçlandı. Fenerbahçe maçında oynadı, Başakşehir, Galatasaray ve Konya maçlarında oynayacak. Trabzonspor maçında riske edilmek istemediği için oynatılmadı. Son 3 sezonda 120 maç oynamış bir kaleci için spekülasyon yapmak doğru değil. Kötü niyetli bakmamak gerek. Pozitif olmak gerek. Ülkenin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe maçında bence çok iyi oynadı. Gollerde bir şey yapamazdı" dedi.
"BAŞKA TAKIMA GİDECEK"
Ali Şaşal'ın sezon sonunda Sivasspor'la olan sözleşmesinin bittiğine işaret eden Önder İnce, "8 sezon oldu. Misyonumuzu tamamladık. Türkiye Kupası'nı kazandı. Ayrılacağız. Teklif var. Süper Lig'de oynamaya devam edecek. Devre arasında da teklifler oldu. Bir 4 büyüklerden olmak üzere iki teklif geldi. Ama Sivasspor vermedi. Anlaşamadılar. Yaz transfer döneminde bir başka takıma gidecek" şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE GERÇEĞİ!
Ali Şaşal için geride bıraktığımız ocak ayında Fenerbahçe ve Samsunspor'un teklifte bulunduğu öğrenildi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan tecrübeli kalecinin temsilcisi Önder İnce, "Devre arasında Sivasspor bir yabancı kaleci aldı; ama Ali Şaşal Vural oranın birinci kalecisi, bileğinde bir ödem vardı, riske edilmek istenmediği için diğer kaleci oynadı. Zorlu maçlarda sağlam biçimde oynaması amaçlandı. Fenerbahçe maçında oynadı, Başakşehir, Galatasaray ve Konya maçlarında oynayacak. Trabzonspor maçında riske edilmek istemediği için oynatılmadı. Son 3 sezonda 120 maç oynamış bir kaleci için spekülasyon yapmak doğru değil. Kötü niyetli bakmamak gerek. Pozitif olmak gerek. Ülkenin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe maçında bence çok iyi oynadı. Gollerde bir şey yapamazdı" dedi.
"BAŞKA TAKIMA GİDECEK"
Ali Şaşal'ın sezon sonunda Sivasspor'la olan sözleşmesinin bittiğine işaret eden Önder İnce, "8 sezon oldu. Misyonumuzu tamamladık. Türkiye Kupası'nı kazandı. Ayrılacağız. Teklif var. Süper Lig'de oynamaya devam edecek. Devre arasında da teklifler oldu. Bir 4 büyüklerden olmak üzere iki teklif geldi. Ama Sivasspor vermedi. Anlaşamadılar. Yaz transfer döneminde bir başka takıma gidecek" şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE GERÇEĞİ!
Ali Şaşal için geride bıraktığımız ocak ayında Fenerbahçe ve Samsunspor'un teklifte bulunduğu öğrenildi.
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