Ali Şaşal için Fenerbahçe gerçeği!

Sivasspor forması giyen Ali Şaşal Vural için transfer açıklaması geldi.Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan tecrübeli kalecinin temsilcisi Önder İnce,dedi.Ali Şaşal'ın sezon sonunda Sivasspor'la olan sözleşmesinin bittiğine işaret eden Önder İnce,şeklinde konuştu.Ali Şaşal için geride bıraktığımız ocak ayında Fenerbahçe ve Samsunspor'un teklifte bulunduğu öğrenildi.