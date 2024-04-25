Derbinin oranları belli oldu!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe, 1.28 oranlar derbide favori gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Derbinin oranları belli oldu!
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25 Nisan 2024 15:44
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.28 oranla favori gösterildi. Beraberliği 4.27, Beşiktaş galibiyetine ise 5.68 oran verildi.

Derbide 2.5 gol alt için 2.21, 2.5 gol üst için 1.35 oran belirlendi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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