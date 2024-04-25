Derbinin oranları belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.28 oranla favori gösterildi. Beraberliği 4.27, Beşiktaş galibiyetine ise 5.68 oran verildi.
Derbide 2.5 gol alt için 2.21, 2.5 gol üst için 1.35 oran belirlendi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
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Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında derbide 1.28 oranla favori gösterildi. Beraberliği 4.27, Beşiktaş galibiyetine ise 5.68 oran verildi.
Derbide 2.5 gol alt için 2.21, 2.5 gol üst için 1.35 oran belirlendi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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