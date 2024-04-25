Göztepe voleybolda imzalara başladı

Kadınlar Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde libero Melis Demir ve pasör Duygu Güncü ile 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekibin dış transferde ise Bahçelievler Belediyespor'dan Belçikalı smaçör Helene Rousseaux, Macaristan ekibi Swietelsky Bekescsaba'dan Bulgar smaçör Miroslava Paskova ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan orta oyuncu Ünzile Nur Cansız ile el sıkıştığı iddia edildi.
Başantrenörlük görevine Ataman Güneyligil'in getirildiği İzmir ekibinde sezonun bitimiyle kadrodaki 9 oyuncuyla yollar ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılı ekibin dış transferde ise Bahçelievler Belediyespor'dan Belçikalı smaçör Helene Rousseaux, Macaristan ekibi Swietelsky Bekescsaba'dan Bulgar smaçör Miroslava Paskova ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan orta oyuncu Ünzile Nur Cansız ile el sıkıştığı iddia edildi.
Başantrenörlük görevine Ataman Güneyligil'in getirildiği İzmir ekibinde sezonun bitimiyle kadrodaki 9 oyuncuyla yollar ayrılmıştı.
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