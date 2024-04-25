Ankaragücü ve Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ankaragücü ve Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2024 16:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünü ve Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı disipline sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan'ı ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery