Arne Slot: 'Liverpool'a gitmek istiyorum'

Liverpool'un yeni teknik direktörü ben olmak istiyorum, kararım net." ifadelerini kullandı.



İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Hollandalı teknik adam, " Feyenoord ve Liverpool görüşmelerde bulunuyor, neler olacağını bekliyorum. Kendime güvenim tam." sözlerini sarf etti.



Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamış ve kulüp yönetimi yeni teknik direktör arayışları için çalışmalara başlamıştı.









Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, adının anıldığı Liverpool teknik direktörlüğü hakkında açıklamalarda bulundu.ESPN'e konuşan Slot,