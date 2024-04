Ergin Ataman: 'Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendikleri THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçının ardından basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Ergin Ataman'ın Maccabi teknik heyetinden kendisine yönelik sözler hakkındaki açıklamaları ise basın toplantısına damga vurdu. İşte Ataman'ın açıklamaları;

"Maça iyi başlayamadık. Maccabi'nin çok iyi bir hücum takımı olduğu bir gerçek. İlk periyotta topa yeterince baskı yapamadık, özellikle Lorenzo Brown'a karşı, 28 sayı atmalarına izin verdik. Ancak ikinci periyottan itibaren, özellikle de Sloukas oyuna girdiğinde, harika savunma yapmaya başladık.



Sloukas bugün hücumda mükemmeldi, kariyerinin en iyi maçlarından biriydi ama savunmada da Lorenzo Brown'a baskı yaptı ve agresifliğimizi arttırdık. Papapetrou kaybettiğimiz ilk maçın en önemli oyuncularından biri olan Bonzie Colson'a karşı iyi bir savunma yaptı. Daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve panik yapmadan oynamaya başladık.



İlk çeyrekte panikle oynadık çünkü hücumda her seferinde sayı buldular. Savunmada panikledik ama ondan sonra oyunu kontrol ettik. Daha sonra, Solukas'ın oynamadığı bazı bölümler dışında, bazı utanç verici hatalar yaptık ve geri gelmelerine izin verdik. Ama sonra Sloukas sahadayken oyunu kontrol ettik, sahadaki her şey doğru olduğunda iki takım arasındaki kalite ve farkı gösterdik."



'SLOUKAS BİR YILDIZ"



"Gelmeden önce önceki takımlarımda yıldızlarla çalıştım ve Sloukas da Panathinaikos'a gelmeden önce bir yıldızdı. Avrupa'da herkes ona saygı duyuyor, kalitesini gösteriyor ve bugün de kariyer maçını oynadı. Sloukas'ın kalitesiyle ilgili hiçbir soru işareti yok ama kalitesinden de öte sevdiğim bir lider ve bugün kalitesini gösterdi. Final Four oynamak kolay değil, şampiyonluğu kazanmak kolay değil. Harika bir zihniyete sahip yıldız oyunculara ihtiyacınız var."



'PLAY-OFF'LAR BÖYLEDİR'



"Play-off'lar böyledir. Diğer maçlarda ve diğer serilerde ev sahibi avantajının o kadar da önemli olmadığını gördük, çünkü sonuçta oyunu siz oynuyorsunuz, bu yüzden iyi savunma yapmak önemli, bugün ikinci periyottan sonra olduğu gibi, hücumda akıllı olalım.



Umarım bugün normal performanslarının altında oynayan bazı oyuncular bu üç gün boyunca dinlenir, zihinsel ve fiziksel olarak bu maçlara hazırlanırlar. Yıl boyunca çok sayıda maç kazandık.



EuroLeague'de normal sezon galibiyetlerinde Panathinaikos tarihinin rekoruna sahibiz, bu yüzden oraya oyunumuzu oynamaya ve maçları kazanmaya gidiyoruz."



'BEN TÜRK'ÜM, HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ'



"Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri, kim bilmiyorum, 'İsrail'de göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Hadi ama! Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."

