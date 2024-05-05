Semih Kılıçsoy için dev iddia!

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
İNGİLİZ TAKIMLARI PEŞİNDE
Arsenal, Aston Villa, Tottenham, West Ham United ve Manchester City'nin gündeminde olan Semih Kılıçsoy için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre EURO 2024 sonrasında Semih Kılıçsoy'un Manchester City'e imza atacağı söylendi.
Stili Manchester City efsanesi Sergio Aguero'ya benzetilen genç oyuncu için Feyyaz Uçar da, "Belki Manchester City'e gidebilir." şeklinde bir açıklama yapmıştı.
31 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
İNGİLİZ TAKIMLARI PEŞİNDE
Arsenal, Aston Villa, Tottenham, West Ham United ve Manchester City'nin gündeminde olan Semih Kılıçsoy için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre EURO 2024 sonrasında Semih Kılıçsoy'un Manchester City'e imza atacağı söylendi.
Stili Manchester City efsanesi Sergio Aguero'ya benzetilen genç oyuncu için Feyyaz Uçar da, "Belki Manchester City'e gidebilir." şeklinde bir açıklama yapmıştı.
31 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 31 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.