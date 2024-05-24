Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Alanyaspor'un golü 3. dakikada Hwang Ui-jo ile gelirken, Antalyaspor'un golü 80. dakikada Adam Buksa ile geldi.



Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında son maçına çıktı.



Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 52, Antalyaspor ise 49 puanla ligi tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Eduardo'nun pasında topa gelişine vuran Hwang'ın şutunda top ağlarla buluştu, durum 1-0 oldu.



12. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Janvier'in ceza sahasına verdiği pasla topla buluşan Eduardo'nun vuruşu kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e çarpıp kornere çıktı.



17. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında arka direkte topa kayarak vuran Hwang'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



63. dakikada merkezden gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın pasında topla buluşan Larsson'un ceza sahası dışından vurduğu sert şut kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.



80. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Safuri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



86. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Buksa'nın yerden ceza sahası içerisine çevirdiği pasta kaleci Yusuf Karagöz kalesinden açılıp kayarak topun Emre Uzun'a gelmesini engelledi.



Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Lima, Aliti (Dk 75 Fatih Aksoy), Hadergjonaj, Janvier, Novais (Dk. 75 Sisto), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca(Dk.45+1 Leroy Fer), Eduardo (Dk. 67 Augusto), Hwang (Dk. 75 Anderson)



Bitexen Antalyaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Streek (Dk. 77 Ufuk Akyol), Safuri, Milosevic (Dk 68 Emre Uzun), Larsson, Buksa



Goller: Dk. 3 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 80 Buksa (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kart: Dk. 84 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)





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