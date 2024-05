Sarunas Jasikevicius: ''Gelecek sezon umrumda değil''

Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Sarunas Jasikevicius, "Panathinaikos'u ve Ergin'i tebrik ederim. Sezon sona erdi. Buraya kadar gelen, zorluklara katlanan oyuncularımı tebrik ediyorum. Maça bakacak olursanız, defansif olarak iyiydik. Panathinaikos'u ortalamalarının altında tutmayı başardık ama hücumda berbattık, topu iyi taşıyamadık ve taşıdığımızda da hedeften uzaklaştık.'' dedi.



Sözlerine devam eden Jasikevicius, ''Uzun süredir üzerinde çalıştığımız "her şeyi değiştir" hücumumuz işe yaramadı. Klasik bir şey oldu. İşlerin iyi gitmediğini gördüğünüzde, kendi başınıza farklı bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Bu zor bir kayıp. Başımızı kaldırmalıyız. Bu bir gerçek.'' ifadelerini kullandı.



''ENERJİMİZİN TÜKENDİĞİNİ SÖYLEYEMEM''



Litvanyalı koç takımın enerjisiyle ilgili, ''Enerjimizin tükendiğini düşünmüyorum. İşler zorlaştığında koç kendisini buraya getirenlere güvenir. Oynanan dakikalara bakarsanız, Panathinaikos oyuncuları daha fazla oynadı. Bu yüzden enerjimizin tükendiğini söyleyemem.'' yorumunu yaptı.



Jasikevicius ayrıca, ''Bu tür maçları neden kaybedersiniz? Kazanmak için o kadar da iyi değildik. Tamam, genel olarak iyiydiler ama mükemmel değillerdi. Panathinaikos'un pick and roll'ünü Sloukas ve Nunn ile sınırlamayı başardık. Yine de asıl önemli olan hücumdu.'' dedi.



''KENDİ İŞİMİZİ YAPMADIK''



Oyunu yorumlamaya devam eden tecrübeli koç, ''Bana bu akşam Monaco ile oynadığımız 4. maçı hatırlattı. Topu hızlı hareket ettiremedik, çok fazla dripling yaptık. Rakibin yaptığı değişikliklerden nasıl faydalanacağımızı bilemedik. Nigel Hayes-Davies switch kısmında daha aktif olmalıydı. Biz kendi işimizi yapmadık.'' sözlerini sarf etti.



''GELECEK SEZON UMRUMDA DEĞİL''



Gelecek sezonun umrunda olmadığını söyleyen Sarunas Jasikevicius, ''Fenerbahçe'nin Final Four'a ulaşabileceğini ve kupayı alabileceğini önceden biliyordum.Kaybetmiş olmamız bir trajedi. Buraya her geldiğinizde şampiyonluktan iki maç uzakta oluyorsunuz. Yine çok yaklaşmıştık. Kendimize bakmalıyız, sahaya en iyi halimizle çıkmadık. Gelecek sezon umurumda değil. En önemli şey "şimdi". Elbette gelişmek istiyoruz, bu olacak . Elimizde büyük bir fırsat vardı ama bunu değerlendiremedik. Sezon bizim için sona erdi.'' ifadelerini kullandı.



Sarunas Jasikevicius konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ''Bu yıl ne öğrenmeliyim? Rakipten bir sayı fazla atmamız gerekiyordu. Ama yapmadık. Gecikme iki takımı da etkiledi. Berbat bir şeydi. Kimseye faydası olmadı. Bunu bir bahane olarak kullanamayız. Panathinaikos daha iyi çalıştı. Nedenini bilmiyorum. Bahane arayamayız."





