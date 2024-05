Ergin Ataman: ''Bir Türk spor adamı finalde, mutlu olan çok Türk var'

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetle sona eren Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"Hocam tebrik ediyoruz, daha doğrusu tebrik etmiyoruz karşınızda bir Türk takımı vardı ama..." şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, "Benim olup olmamam önemli değil ya kazanan takımı tebrik edebilirsiniz, korkmanıza gerek yok." dedi.



Ergin Ataman maçı değerlendirerek, "51-50'den sonra harika savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı. İyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil." ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Ataman, "Bir yarı final maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Çok iyi savunma yaptık. Wilbekin'e ikili sıkıştırmalar yaptık. Saras böyle durumlarda hep 5 kısaya dönüyor. Biz o anlarda alan savunmasına geçtik ki çok yapmadığımız bir şey. Oyuncularımı kutluyorum, 12 yıl sonra Final Four'da oynayıp bu kadar tecrübeli davranmak kolay değil. Biz buraya final oynamaya değil, şampiyon olmaya geldik. Bugün 4-5 bin Pana taraftarı vardı ama pazar günü burayı OAKA'ya çevireceğiz." yorumunu yaptı.



Türk taraftarlara destekleri için teşekkür eden Ergin Ataman, "Bir Türk spor adamının finale yükselmesinden dolayı mutluluk yaşayan birçok vatandaşımız olduğunu biliyorum, hepsine teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMALAR



Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, oyunun büyük bölümünde kontrolün ellerinde olduklarını belirtti.



Oyun stratejisini maça iyi yansıttıklarını dile getiren Ataman, şöyle devam etti:



"Maça savunmada müthiş başladık. Ama sonrasında gereksiz şutlar kullandık, top kayıpları yaşadık. Fenerbahçe de geri dönmeyi başardı. Özellikle geçiş oyunları ve 3 sayılık atışlarla bize sıkıntı yaşattılar. İkinci yarıda Fenerbahçe bir kez daha geri döndü. Sonrasında savunma oyuncularını sahaya sürdüm. Kalaitzakis'i Calathes'e baskı yapması için sahaya sürdüm. Sarunas Jasikevicius, Nigel Hayes-Davis ve Sestina'yı 4 ve 5 olarak kullandı. Biz de bu sezon çok yapmadığımız bir savunma sistemine döndük. Ribaundlarda çok agresiftik, Nunn çok ekstra sayılar üretemedi. Yine de sahaya iyi yayılıp doğru şutlar bulduk. Son çeyrekteki olağanüstü savunmamızla maçı kazanabildik."



Takımda Grant'ın çok iyi bir maç çıkardığına dikkati çeken Ataman, "Calathes'le Nunn'ı kilitlediler. Sloukas hücumda iyi bir şut gününde değildi. Burada Grant özgüvenini sahaya yansıtarak, hücum anlamında önemli kilit oyunculardan birisi oldu. Bu takımın soyunma odası harika. Herkes basketbolu çok iyi biliyor. Kritik maçlarda hücum her zaman işlemeyebilir ama savunma her zaman bu işin kilididir. Sloukas gibi oyuncular müthiş bir savunma senesi geçirdi. Maçın kritik bölümlerinde özgüvenimiz yüksekti." ifadelerini kullandı.



Maçtan önce oyuncularıyla yaptığı toplantıda söyledikleri hakkında da konuşan Ataman, şöyle konuştu:



"Maçtan önce soyunma odasında "Bunu bir Dörtlü Final maçı gibi düşünmeyin. Bunu kazanmamız gereken tek bir maç gibi düşünün. Bu noktaya kadar geldik. Avrupa Ligi'nin en iyi savunma takımıyız. Kendi oyunumuzu oynayalım. Maçın sonucuna değil maça odaklanın, maçı yaşayın. Stratejimizi sahaya yansıtın." dedi. Bugün biraz şanslıydık. Teknik ekip bazı kararlar verir ama işe yaramayabilir. Ama bu akşam teknik ekibime 100 üzerinden 100 vermek istiyorum. "



Panathinaikos'un bugüne kadar Dörtlü Finaller'de kaybetmediğinin altını çizen Ataman, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Biz bütün rekorları alt üst ettik. Umarım finali kaybetmeden de devam ederiz. Turnuvanın favorisi olarak Real Madrid görünüyor ama yarı finalde ne olacağını göreceğiz. Olympiakos'u ligde 3 kez yendik, Avrupa Ligi'nde 2 kez kaybettik. Real Madrid'e karşı da bir kazandık, bir kaybettik. Yani ne olacağı belli olmuyor. Biz sonucu düşünmeden maçımızı oynayacağız ve sonucuna da bakacağız."





