Armada Praxis Yalıkavak seride 2-1 öne geçti

2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, rakibi Yenimahalle Belediyesi'ni yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Armada Praxis Yalıkavak seride 2-1 öne geçti
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24 Mayıs 2024 20:06
Son güncelleme 24 Mayıs 2024 20:23
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 34-27 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 18-13 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Armada Praxis Yalıkavak, sahadan 34-27 galip ayrıldı.

Seride 2-1 öne geçen Armada Praxis Yalıkavak, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı kazanırsa şampiyon olacak.

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