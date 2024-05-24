Armada Praxis Yalıkavak seride 2-1 öne geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 34-27 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 18-13 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Armada Praxis Yalıkavak, sahadan 34-27 galip ayrıldı.
Seride 2-1 öne geçen Armada Praxis Yalıkavak, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı kazanırsa şampiyon olacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 18-13 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Armada Praxis Yalıkavak, sahadan 34-27 galip ayrıldı.
Seride 2-1 öne geçen Armada Praxis Yalıkavak, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı kazanırsa şampiyon olacak.
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