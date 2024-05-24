Washington Wizards forveti Kyle Kuzma'nın bu yaz takas piyasasına gireceği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Kuzma'nın takas edilebilecek "üst düzey forvet oyuncuları" arasında yer alacağını açıkladı ve Wizards'ın kadrosunda potansiyel bir değişikliğin sinyalini verdi.



Kuzma'nın maç başına 22,2 sayı, 6,6 ribaund ve 4,2 asist ortalamaları yakaladığı etkileyici bireysel sezonu, ligin dört bir yanından ilgi topladı.



Kuzma'nın sahadaki performansı dikkate değer olsa da Wizards'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Takımın takas tekliflerini değerlendirme konusundaki istekliliği, sezon dışında kadrolarını yeniden yapılandırmak isteyebileceklerini gösteriyor.





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