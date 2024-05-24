Erden Timur devam edecek mi? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde olup olmayacağı hakkındaki soruya yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
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Erden Timur devam edecek mi? Dursun Özbek açıkladı
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24 Mayıs 2024 17:40
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde olup olmayacağı hakkındaki soruya yanıt verdi.

A Spor'a konuşan Özbek, "Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkanı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir." dedi.

Erden Timur'un şu an için ayrılık fikrinde olduğunu söyleyen Özbek, "Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Erden Timur, 2 sezondur Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapıyor.
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