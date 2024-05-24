23 Yaş altı kadın milli güreşçiler Avrupa ikincisi!

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlarda Avrupa ikincisi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş altı kadın milli güreşçiler Avrupa ikincisi!
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24 Mayıs 2024 22:32
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda Avrupa ikinciliğini elde etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, kadınlarda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye, şampiyonayı kadınlarda 2 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı. Toplamda 118 puan alan Türkiye, 168 puanlı Ukyayna'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nı 22 ülke arasında ikinci sırada bitirdi. Üçüncü ise ev sahibi Azerbaycan oldu.

Türkiye, grekoromen stilde de şampiyonayı üçüncü sırada noktalamıştı. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, hafta sonu yapılacak serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

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