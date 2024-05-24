Galatasaray, Meltem Yıldızhan ile uzattı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda takım kaptanı Meltem Yıldızhan ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten "Kaptan ile yola devam" başlığıyla yayımlanan açıklamada 24 yaşındaki sporcu için "Kaptan Meltem Yıldızhan'a 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.
A Milli basketbolcu, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
Sarı-kırmızılı kulüpten "Kaptan ile yola devam" başlığıyla yayımlanan açıklamada 24 yaşındaki sporcu için "Kaptan Meltem Yıldızhan'a 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.
A Milli basketbolcu, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
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