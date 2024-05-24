Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi'den altın madalya!

İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi, altın madalya kazandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'daki şampiyonada W1 erkekler açık kategorisinde yarışan Yiğit Caner Aydın, finalde Finlandiya'dan Jean Pierre Antonios'u 140-130 yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etti.



Makaralı yay kadın açık kategorisinde mücadele eden Öznur Cüre Girdi ise finalde İtalyan rakibi Eleonora Sarti'yi 147-132 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU