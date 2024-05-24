Somaspor'da yönetim Basatemür'dan yana

Somaspor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yaptığı ilk görüşmelerden sonuç alamazken, yönetim bir kez daha deneyimli çalıştırıcıyla masaya oturma kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Somaspor'da yönetim Basatemür'dan yana
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2024 16:38
 TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör sorunu çözülmek üzere. Gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yaptığı ilk görüşmelerden sonuç alamazken, yönetim bir kez daha deneyimli çalıştırıcıyla masaya oturma kararı aldı.

Son 5 sezondur çalıştığı Somaspor'u 3'üncü Lig'de 2'nci Lig'e çıkaran Burhanettin Basatemür'u bırakmak istemeyen kurmayların bu kez kesin olarak anlaşma zemini arayacağı kaydedildi. Basatemür'un ise yönetimden Play-Off'a oynayacak kadro kurulmasını isteyeceği, şartların oluşması halinde Somaspor'un yeni bir teknik direktör arayışına girmeyeceği bildirildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery