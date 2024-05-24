Somaspor'da yönetim Basatemür'dan yana

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör sorunu çözülmek üzere. Gelecek sezon üst sıralara oynamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yaptığı ilk görüşmelerden sonuç alamazken, yönetim bir kez daha deneyimli çalıştırıcıyla masaya oturma kararı aldı.



Son 5 sezondur çalıştığı Somaspor'u 3'üncü Lig'de 2'nci Lig'e çıkaran Burhanettin Basatemür'u bırakmak istemeyen kurmayların bu kez kesin olarak anlaşma zemini arayacağı kaydedildi. Basatemür'un ise yönetimden Play-Off'a oynayacak kadro kurulmasını isteyeceği, şartların oluşması halinde Somaspor'un yeni bir teknik direktör arayışına girmeyeceği bildirildi.

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