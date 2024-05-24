Sertaç Şanlı: "Oynamamız gerektiği gibi oynamadık"

Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Sertaç Şanlı, Final Four'da Panathinaikos'a 73-57 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sertaç Şanlı: 'Oynamamız gerektiği gibi oynamadık'
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24 Mayıs 2024 21:52
Fenerbahçe Beko'nun genç oyuncusu Sertaç Şanlı, Final Four'da Panathinaikos'a 73-57 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin ardından konuşmanın zor olduğunu söyleyen Sertaç, "Oynamamız gerektiği gibi oynamadık. Şu an konuşmak çok zor, diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Panathinaikos'a ve Ergin ağabeye başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.

21 dakika sahada kalan Sertaç Şanlı, mücadeleyi 7 sayı 2 ribaunt ve 1 asist ile tamamladı.
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