Bilyoner'e büyük ödül!

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği'nin Effie Worldwide iş birliğiyle düzenlediği Effie Türkiye ödülleri, 23 Mayıs Perşembe akşamı Divan Kuruçeşme'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam etkinliği yarışması olarak nitelendirilen organizasyonun Türkiye ayağında bu yıl da en iyi kampanyalar değerlendirildi. Bilyoner, "Eğlence Bilyoner'e Girdiğinde Başlar" söylemiyle hayata geçirdiği imaj kampanyasının eğlenceli reklam filmleriyle yarışmanın "Sektörel Kategorilerde Diğer" kategorisinde Bronz Effie Ödülü'ne layık görüldü.



Bilyoner, imaj kampanyasının çatısını belirleyen "Eğlence Bilyoner'e Girdiğinde Başlar" söylemiyle, eğlenceye ihtiyaç duyulan her anda kullanıcılarına keyifli anlar yaşatabildiğini vurguluyor. Kampanyanın ilk reklam filminde, düğünlere istemeden giden katılımcıların yaşadığı anlar esprili bir dille anlatılıyor. Reklam filmi, "Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu Bilyoner" mesajıyla bitiyor. İkinci reklam filminde ise sevgilisini mağazada alışveriş yaparken sıkılarak bekleyen genç, eğlenmek için Bilyoner uygulamasını açıyor; filmin sonunda ise "Sevgiliyle gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu: Bilyoner!" mesajı paylaşılıyor.



Effie ödül organizasyonu hakkında…



Effie ödül organizasyonu; reklamın işlevini, pazarlama kaynaklarının etkili ve yararlı kullanımı olarak tanımlıyor ve destekliyor. Bu bağlamda yarışma, ticari etkinliği yüksek, sonuç getiren reklam ve pazarlama iletişim kampanyalarını seçerek ödüllendirmeyi amaçlıyor. Reklam çalışmaları, pazarlama hedeflerine ulaşmadaki katkısı ve rolüyle değerlendiriliyor. Yarışmaya katılan kampanyaların; etkili pazarlama programı kapsamındaki disiplinler olan pazar araştırmasını, stratejik planlamayı, medya, yaratıcılık ve iş yönetimini, uygulama kabiliyetini başarıyla birleştirmesi bekleniyor.



