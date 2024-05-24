Üç büyükler, Atletico'nun yıldızını istiyor!

Uzun süredir adı Türkiye'yle anılan yıldız futbolcu için sonunda beklenen gelişme yaşandı.
THOMAS LEMAR TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR!
Fransız milli futbolcu Thomas Lemar'ın, Süper Lig yolunda olduğu ifade edildi.
Uzun süredir La Liga'da Atletico Madrid forması giyen yıldız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.
Atletico Madrid cephesinin, Lemar'ı gözden çıkardığı aktarıldı. Madrid ekibi yaz aylarında Lemar ile ayrılık kararı aldığını açıkladı.
Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Süper Lig devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi.
YENİ DURAĞI İSTANBUL OLABİLİR!
Yaşanan bu gelişmenin ardından 28 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor..
Öte yandan önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilerin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bu transferde rakip olarak öne çıkması bekleniyor.
Monaco macerasının ardından uzun yıllar Atletico Madrid'de top koşturan Thomas Lemar için bu sezon kabus gibi geçti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Yıldız futbolcu yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle La Liga'da bu sezon yalnızca 3 maçta toplam 167 dakika forma giyebildi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve 27 kez Fransa A Milli Takım formasını da terleten Thomas Lemar'ın, orta sahanın her bölgesinde forma giyebilmesi dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
THOMAS LEMAR TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR!
Fransız milli futbolcu Thomas Lemar'ın, Süper Lig yolunda olduğu ifade edildi.
Uzun süredir La Liga'da Atletico Madrid forması giyen yıldız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.
Atletico Madrid cephesinin, Lemar'ı gözden çıkardığı aktarıldı. Madrid ekibi yaz aylarında Lemar ile ayrılık kararı aldığını açıkladı.
Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Süper Lig devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi.
YENİ DURAĞI İSTANBUL OLABİLİR!
Yaşanan bu gelişmenin ardından 28 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor..
Öte yandan önümüzdeki günlerde sarı lacivertlilerin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bu transferde rakip olarak öne çıkması bekleniyor.
Monaco macerasının ardından uzun yıllar Atletico Madrid'de top koşturan Thomas Lemar için bu sezon kabus gibi geçti.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Yıldız futbolcu yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle La Liga'da bu sezon yalnızca 3 maçta toplam 167 dakika forma giyebildi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve 27 kez Fransa A Milli Takım formasını da terleten Thomas Lemar'ın, orta sahanın her bölgesinde forma giyebilmesi dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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