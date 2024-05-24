Beşiktaş kupayı taraftarlarıyla kutlayacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenip kupayı 11. kez kazanma başarısı gösteren Beşiktaş, zaferini taraftarıyla kendi semtinde kutlamaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, yarın (25 Mayıs) saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda, Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarımızla bir araya gelecek.
Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı şampiyonluk coşkusunu yaşamak için semtimize davet ediyoruz.''
Siyah-beyazlılar, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak Camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandıran Futbol A Takımımız, yarın (25 Mayıs) saat 16.00'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda, Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla düzenlenecek kutlamada taraftarımızla bir araya gelecek.
Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı şampiyonluk coşkusunu yaşamak için semtimize davet ediyoruz.''
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