Boksör Seren Ay Çetin, ünvan maçına çıkacak

Boksör Seren Ay Çetin, WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund ile ünvan maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boksör Seren Ay Çetin, ünvan maçına çıkacak
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24 Mayıs 2024 20:01
Boksör Seren Ay Çetin, WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund ile cumartesi günü ünvan maçına çıkacak.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Royal Arena'da yapılacak ünvan maçı, kadın boksunda Türkiye'nin temsil edildiği ilk dünya şampiyonluk müsabakası olarak kayıtlara geçecek.

2018 yılında profesyonel boksa başlayan Seren Ay Çetin, bugüne kadarki 11 maçının tamamını kazandı. Rakiplerini 7 kez nakavt eden Çetin, Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek WBC gümüş kemerinin sahibi oldu.

WBC ve WBO horoz sıklet unvanlarının sahibi Danimarkalı Thorslund ise çıktığı 21 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İki boksör arasında şubat ayında yapılması gereken müsabaka, Seren Ay Çetin'in maçtan bir süre önce kaşının açılması sonucu ertelenmişti.

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