Bodrum FK adını finale yazdırdı!

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında normal süresi 0-0 biten maçı Bodrum FK, Çorum FK'yı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek finale çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK adını finale yazdırdı!
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24 Mayıs 2024 19:10
Son güncelleme 24 Mayıs 2024 19:47
Trendyol 1. Lig play-off yarı final 1-1'in rövanşında Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya geldi.

Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

Ev sahibi Bodrum FK, penaltılarda rakibine üstünlük kurarak Çorum FK'yı 5-4 yenerek finale çıktı.

Bodrum FK, finalde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan

Bodrum FK: Sousa, Celuska, Samet Yalçın (Dk. 105 Tunahan AKpınar), Kenan Özer (Dk. 81 Haqı Osman, Dk. 91 Ege Birsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Celal Dumanlı), Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 90 Brazao)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 99 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 63 Hakan Barış), Verheydt (Dk. 114 Ahmet Sağat), Nalepa, Eren Aydın, Geraldo (Dk. 84 Suat Kaya), Erkan Kaş

Sarı kartlar: Dk.17 Verheydt, Dk. 38 Geraldo, Dk. 65 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Eren Aydın, Dk. 105 Ologo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 67 Mohammed, Dk. 90 Brazao, Dk. 105 Celal Dumanlı (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 105 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)

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