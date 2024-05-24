Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sezon başında Al-Hilal'in başına geçmesiyle Suudi ekibinde tarih yazdı.
Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı.
Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı.
Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
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