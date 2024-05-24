Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan şampiyonu Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
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24 Mayıs 2024 23:54
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, sezon başında Al-Hilal'in başına geçmesiyle Suudi ekibinde tarih yazdı. 

Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı. 

Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

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