Göztepe voleybolda iki takviye yaptı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde iki oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, Çukurova Belediyespor'dan 29 yaşındaki pasör Nursevil Gökbudak ve Aras Kargo'dan 22 yaşındaki smaçör Derin Ezgi Taşdemir ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İki oyuncumuza yeni sezonda şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.
Sarı-kırmızılılar, Çukurova Belediyespor'dan 29 yaşındaki pasör Nursevil Gökbudak ve Aras Kargo'dan 22 yaşındaki smaçör Derin Ezgi Taşdemir ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İki oyuncumuza yeni sezonda şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU