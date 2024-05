İşitme Engelliler Milli Takımı'ndan Polonya'ya 4 gol!

Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, grubun son maçında Polonya'yı 4-1 yendi.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyona, Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor.



A grubunda ev sahibi Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Türkiye 4-1 kazandı.



A grubunun diğer maçında ise Belçika ile karşılaşan Fransa maçtan 4-1 galip ayrıldı.



Günün diğer maçlarında C grubunda Ukrayna ile Sırbistan karşılaştı. Karşılaşmayı Ukrayna 9-0 kazandı. C grubunun diğer maçında ise İtalya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı.



Bugünkü maç sonuçlarına göre A grubunda birinci olan Fransa ile ikinci olan ev sahibi Türkiye, C grubunda ise birinci olan Ukrayna ile ikinci olan İtalya çeyrek final play off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.



Şampiyona cumartesi günü B grubunda Galler-Yunanistan, Almanya-İskoçya maçları ile devam edecek.





