İşitme Engelliler Milli Takımı'ndan Polonya'ya 4 gol!

10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 4-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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İşitme Engelliler Milli Takımı'ndan Polonya'ya 4 gol!
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24 Mayıs 2024 23:59
Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, grubun son maçında Polonya'yı 4-1 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen şampiyona, Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor.

A grubunda ev sahibi Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Türkiye 4-1 kazandı.

A grubunun diğer maçında ise Belçika ile karşılaşan Fransa maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Günün diğer maçlarında C grubunda Ukrayna ile Sırbistan karşılaştı. Karşılaşmayı Ukrayna 9-0 kazandı. C grubunun diğer maçında ise İtalya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı.

Bugünkü maç sonuçlarına göre A grubunda birinci olan Fransa ile ikinci olan ev sahibi Türkiye, C grubunda ise birinci olan Ukrayna ile ikinci olan İtalya çeyrek final play off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Şampiyona cumartesi günü B grubunda Galler-Yunanistan, Almanya-İskoçya maçları ile devam edecek.

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