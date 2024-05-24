Berlin'de Fenerbahçeli taraftarlara gözaltı!

THY EuroLeague'de oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçına maç öncesi yaşanan olaylar damga vurdu.
Berlin'de maçı öncesi yaşanan olaylarda Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar arasında kavga yaşandı.
Yaşanan olayların ardından Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.
Berlin'de maçı öncesi yaşanan olaylarda Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar arasında kavga yaşandı.
Yaşanan olayların ardından Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.
🚨Berlin'de maç öncesi yaşanan olayların ardından bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına alındı.pic.twitter.com/XXmT7GJpzj
— Sporxtv (@sporxtv) May 24, 2024
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