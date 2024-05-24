Berlin'de Fenerbahçeli taraftarlara gözaltı!

Berlin'de Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı öncesi yaşanan olayların ardından bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarlar gözaltına alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berlin'de Fenerbahçeli taraftarlara gözaltı!
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24 Mayıs 2024 18:34
Son güncelleme 24 Mayıs 2024 19:05
THY EuroLeague'de oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçına maç öncesi yaşanan olaylar damga vurdu.

Berlin'de maçı öncesi yaşanan olaylarda Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar arasında kavga yaşandı.

Yaşanan olayların ardından Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı. 

 

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