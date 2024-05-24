Arkas Spor'da kaptan ayrıldı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da takım kaptanlığını üstlenen Ulaş Kıyak'ın mavi-beyazlı ekiple yollarını ayırdığı öğrenildi.
Son 3 sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter döken 42 yaşındaki pasörün yeni sezonda Spor Toto forması giyeceği bildirildi.
Tecrübeli voleybolcu, 2022 yılında Arkas Spor formasıyla Kupa Voley şampiyonluğu yaşarken, turnuvada En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Öte yandan yönetimin yeni pasör arayışlarına hız verdiği öğrenildi.
Son 3 sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter döken 42 yaşındaki pasörün yeni sezonda Spor Toto forması giyeceği bildirildi.
Tecrübeli voleybolcu, 2022 yılında Arkas Spor formasıyla Kupa Voley şampiyonluğu yaşarken, turnuvada En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Öte yandan yönetimin yeni pasör arayışlarına hız verdiği öğrenildi.
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