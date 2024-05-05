Okan Buruk'tan Sivas uyarısı: 'Sürpriz yapabilirler'

Ligde son 4 haftaya girilirken Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Aslan, bugünkü Sivasspor karşılaşmasına iki ayrı nedenden dolayı önem veriyor.Sarı-kırmızılılar, sezonunun ilk yarısında puan kaybettiği takımlara karşı aldığı başarılı sonuçları devam ettirmek istiyor.Sezonun ilk yarısında berabere kaldığı Kayserispor ve kaybettiği Hatay'dan rövanşı galibiyetle alan Cim-Bom, Sivas'a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. 15 maçlık müthiş bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar Sivas'ı da geçmesi halinde ligin ilk yarısında puan verdiği takımları devirmiş olacak. Galatasaray; Kayseri, Hatay ve Sivas dışında sadece Fenerbahçe'ye takılmıştı.Bu karşılaşma, Cim-Bom açısından bir rekor maçı da olacak. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'yi geçen hafta yakalayan Aslan, bugün en az bir puan alması durumunda, bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanını elde edecek.Teknik Direktör Okan Buruk, takımla yaptığı toplantıda Sivasspor ile oynayacakları maçın önemine dikkat çekerek, "Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Sivasspor son dönemde yükselişe geçti ve bize karşı sürpriz yapmak isteyecekler" dedi.