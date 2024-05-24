Okan Buruk'tan Konyaspor için sürpriz karar

Sezonun son kritik virajına Konya'da çıkacak olan Galatasaray, kadroda değişiklik hazırlığı içerisinde. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ortaya konan mücadele ve elde edilen sonuçtan son derece rahatsız.
Normal şartlar altında kadroya ciddi bir neşter vurmayı düşünen Aslan'ın hocası, şampiyonluk maçına çıkacak olmaları sebebiyle küçük dokunuşlarla sonuca gitmeyi planlıyor. Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarına da kendini affettirmek amacıyla tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor. Detaylara göz atalım...
Taktik prova yaptılar
Sarı-Kırmızılı ekibin dün akşam yapılan idmanında Konyaspor maçına yönelik bir taktik prova gerçekleştirildi. Sarı-Kırmızılı ekip bugün de hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Köhn son anda kurtardı
Buruk'un bu plan doğrultusunda ilk değişikliği savunma hattında gerçekleşecek. Sanchez ve Nelsson ikilisinin özellikle oyun kurulumunda vasatın altında kalmasından rahatsızlık duyan Okan hoca, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken, Nelsson'u kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Sanchez tandemi görev alacak. Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.
Berkan'ı denedi, ama...
Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı. Merkezde yine Torreira ile Demirbay'ın beraber oynaması bekleniyor. İleri uçta Icardi ve arkasındaki Mertens'in yerleri de garanti görünüyor.
3'ü de hamle oyuncusu
Bir başka önemli değişiklik ise kanatlarda olacak. Sarı kart cezalısı Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği Konyaspor deplasmanında Barış Alper sağ kanada geçiyor. Sol çizgide ise son haftalarda formasını kaybeden Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerine geri dönecek. Zaha'nın ise Tete ve Vinicius'la birlikte ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olacağı öğrenildi. Kale ise yine takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Muslera'ya emanet olacak.
Tüm biletler tükendi
Konya deplasmanına çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün için çıkan biletlerin tamamını satın aldı. Binlerce SarıKırmızılı futbolsever, pazar günkü karşılaşmada Konya'da olacak.
Normal şartlar altında kadroya ciddi bir neşter vurmayı düşünen Aslan'ın hocası, şampiyonluk maçına çıkacak olmaları sebebiyle küçük dokunuşlarla sonuca gitmeyi planlıyor. Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan Sarı-Kırmızılı ekip, taraftarına da kendini affettirmek amacıyla tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor. Detaylara göz atalım...
Taktik prova yaptılar
Sarı-Kırmızılı ekibin dün akşam yapılan idmanında Konyaspor maçına yönelik bir taktik prova gerçekleştirildi. Sarı-Kırmızılı ekip bugün de hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Köhn son anda kurtardı
Buruk'un bu plan doğrultusunda ilk değişikliği savunma hattında gerçekleşecek. Sanchez ve Nelsson ikilisinin özellikle oyun kurulumunda vasatın altında kalmasından rahatsızlık duyan Okan hoca, Abdülkerim'in bu pozisyondaki önemini bir kez daha görürken, Nelsson'u kulübeye çekme kararı aldı. Konya'da Abdülkerim - Sanchez tandemi görev alacak. Kızağa çekilmesi düşünülen oyunculardan biri de Köhn, ancak Alman futbolcunun alternatifi yok ve o da küçük bir uyarıyla birlikte son maçta ilk 11'deki yerini alacak.
Berkan'ı denedi, ama...
Orta sahada alternatif bulunamayan isimlerden biri de Kerem Demirbay. 3 haftadır giderek daha da kötü bir performans sergileyen tecrübeli futbolcunun yerine ne Ndombele'yi ne de Oliveira'yı koyabilen Okan hoca, zaman zaman Berkan'ı bu bölgede denese de istediği verimi alamadı. Merkezde yine Torreira ile Demirbay'ın beraber oynaması bekleniyor. İleri uçta Icardi ve arkasındaki Mertens'in yerleri de garanti görünüyor.
3'ü de hamle oyuncusu
Bir başka önemli değişiklik ise kanatlarda olacak. Sarı kart cezalısı Hakim Ziyech'in forma giyemeyeceği Konyaspor deplasmanında Barış Alper sağ kanada geçiyor. Sol çizgide ise son haftalarda formasını kaybeden Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerine geri dönecek. Zaha'nın ise Tete ve Vinicius'la birlikte ikinci yarıdaki hamle oyuncuları olacağı öğrenildi. Kale ise yine takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Muslera'ya emanet olacak.
Tüm biletler tükendi
Konya deplasmanına çıkarma yapmaya hazırlanan Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün için çıkan biletlerin tamamını satın aldı. Binlerce SarıKırmızılı futbolsever, pazar günkü karşılaşmada Konya'da olacak.