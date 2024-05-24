Indiana Pacers'ın Doğu Konferansı finallerinin 2. maçında Boston Celtics'e karşı hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Tyrese Haliburton'ın serinin 3. maçı için durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.



Haliburton, geride bıraktığımız gece takımının Celtics'e 110-126 yenildiği karşılaşmanın ikinci yarısında bacak ağrısı nedeniyle kadro dışı kaldı.



Başantrenör Rick Carlisle maç sonrasında sorunun hamstring (diz arkası) sakatlığı olduğunu doğrulamış olsa da, Pacers yıldızının son durumu hakkında bir açıklama yapmadı.



Ocak ayında Haliburton, sol dizindeki hamstring gerginliği nedeniyle 10 maç parkelerden uzak kalmıştı.



Haliburton'ın ayrıca göğüs ağrısıyla uğraştığı ve devre arasının çoğunu Celtics'in tıbbi muayene odasında geçirdiği bildirildi.



Haliburton karşılaşmadan çıktığında 10 sayı, 8 asist ve 4 ribaund kaydetmişti.





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