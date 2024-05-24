NBA, Josh Giddey ile ilgili soruşturmasını sonlandırdı

NBA'in Oklahoma City Thunder guardı Josh Giddey hakkındaki soruşturmasını kapattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA, Josh Giddey ile ilgili soruşturmasını sonlandırdı
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24 Mayıs 2024 14:51
NBA'in Oklahoma City Thunder guardı Josh Giddey hakkındaki soruşturmasını kapattığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye konuşan kaynaklar, NBA'in Giddey hakkındaki reşit olmayan bir kadınla ilişkisi olduğu iddiası üzerine başlattığı soruşturmayı kapattığını bildirdi.

Newport Beach Polis Departmanı, OKC guardı aleyhindeki reşit olmayan bir kızla uygunsuz ilişkiye girmesine ilişkin iddiaları içeren suçlamalarla ilgili araştırmalarını, "herhangi bir suç faaliyetini destekleyemediği" için dört ay önce sonlandırmıştı.

İddialar geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medyada ortaya çıkmış, NBA ve Newport Beach Polis Teşkilatı Giddey hakkında ayrı soruşturmalar başlatmıştı.

Thunder baş antrenörü Mark Daigneault, Kasım ayında Giddey'in durumunu "kişisel bir mesele" olarak nitelendirmişti.

OKC muhabiri Rylan Stiles'a göre 21 yaşındaki Giddey, sezon boyunca bazı "karanlık günler" geçirdiğini söylemişti.

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