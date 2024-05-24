Boston Celtics, Indiana Pacers'a karşı TD Garden'da oynadığı Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinin 2. maçında, 126-110 galibiyete ulaşarak seride 2-0 öne geçti.



Jaylen Brown, Celtics'te 40 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla öne çıkan isim oldu. Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynarken, Derrick White da aynı şekilde 23 sayı kaydetti ve 6 asist ile 4 ribaund da ekledi. Jrue Holiday galibiyete 15 sayı ve 10 asistlik double-double'ı ile katkı sağlarken, Payton Pritchard 12 sayı, 2 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Pacers cephesinde Pascal Siakam 28 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Andrew Nembhard 16 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Obi Toppin 11 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla oynadı. Tyrese Haliburton 10 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı.



Serinin 3. maçı, Cumartesi gecesi Indianapolis'teki Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.



