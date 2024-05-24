Pistons, basketbol operasyonlarının başına Trajan Langdon'ı getirdi

Detroit Pistons'ın basketbol operasyonlarından sorumlu yeni başkanı olarak Trajan Langdon'ı seçtiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pistons, basketbol operasyonlarının başına Trajan Langdon'ı getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2024 12:08
Detroit Pistons'ın basketbol operasyonlarından sorumlu yeni başkanı olarak Trajan Langdon'ı seçtiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill, anlaşmanın önümüzdeki haftanın başlarında sonuçlandırılabileceğini belirttiler.

Son beş sezonu New Orleans Pelicans'ın genel menajeri olarak geçiren 48 yaşındaki yönetici, 2019'da Pelicans'a katılmadan önce Brooklyn Nets'te genel menajer yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Pistons üst üste ikinci sezonda NBA'in en kötü derecesine sahip oldu ve yaklaşan draftta beşinci sıradan seçim yapma hakkını elinde tutuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery