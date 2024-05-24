Detroit Pistons'ın basketbol operasyonlarından sorumlu yeni başkanı olarak Trajan Langdon'ı seçtiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill, anlaşmanın önümüzdeki haftanın başlarında sonuçlandırılabileceğini belirttiler.



Son beş sezonu New Orleans Pelicans'ın genel menajeri olarak geçiren 48 yaşındaki yönetici, 2019'da Pelicans'a katılmadan önce Brooklyn Nets'te genel menajer yardımcısı olarak görev yapmıştı.



Pistons üst üste ikinci sezonda NBA'in en kötü derecesine sahip oldu ve yaklaşan draftta beşinci sıradan seçim yapma hakkını elinde tutuyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU