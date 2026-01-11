CANLI | Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor.
Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, finalde karşı karşıya geliyor.
İki ezeli rakip arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Derbi, HT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE OPET: 76
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: 57
(4. ÇEYREK OYNANIYOR)
1. ÇEYREK: 21-16
DEVRE: 47-35
3. ÇEYREK: 63-55
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
