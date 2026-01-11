11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-174'
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
19:00
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
0-06'
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
19:30
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-167'
11 Ocak
Levante-Espanyol
18:15
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

CANLI | Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geliyor.

calendar 11 Ocak 2026 15:51 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 17:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oluyor.

Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, finalde karşı karşıya geliyor.

İki ezeli rakip arasında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Derbi, HT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE OPET: 76

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: 57

(4. ÇEYREK OYNANIYOR)

1. ÇEYREK: 21-16
DEVRE: 47-35
3. ÇEYREK: 63-55

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
