THY EuroLeague Final Four: Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna

TIKLA, BİLYONER'DE ÖZEL BAHİSLERE HEMEN OYNA!

TIKLA, BİLYONER'DE ÖZEL BAHİSLERE HEMEN OYNA!

TIKLA, BİLYONER'DE ÖZEL BAHİSLERE HEMEN OYNA!

TIKLA, BİLYONER'DE ÖZEL BAHİSLERE HEMEN OYNA!

TIKLA, BİLYONER'DE ÖZEL BAHİSLERE HEMEN OYNA!

Türkiye'de bahsin ve eğlencenin ilk adresi olan Bilyoner'de THY EuroLeague Final Four'u öncesi birçok seçenek dikkatleri çekiyor.Bilyoner'de canlı oynanıp canlı izlenecek olan THY EuroLeague Final Four'da oranlar da belli oldu.Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos karşısında oranı 1.78 oldu. Ergin Ataman'ın öğrencilerinin maçı kazanmasına ise 1.57 oran verildi.Real Madrid ile Olympiakos arasındaki diğer yarı finalde ise 1.28'lik oranla favori son şampiyon Madrid oldu. Olympiakos'un galibiyetine verilen oran ise 2.39 oldu.THY EuroLeague Final Four En Değerli Oyuncu (MVP) ödülü için favori 5.20'lik oranla Real Madridli Facundo Campazzo oldu. Panathinaikos'un Birleşik Amerikalı skoreri Kendrick Nunn 6.50'lik oranla ikinci sırada gösterildi. Real Madridli Mario Hezonja'ya 7.40, Real Madridli Dzanan Musa'ya 8.40, Panathinaikoslu Kostas Sloukas'a 9.30, Panathinaikoslu Mathias Lessort'a 10.00 oran verildi. Fenerbahçeli Nigel-Hayes Davisw ise 11.00 oranla 7. sırada gösterildi.EuroLeague Final Four'un en skorer oyuncusu içinse favori 2.60'lık oranla Kendrick Nunn oldu. Mathias Lessort 8.40, Mario Hezonja 9.20, Dzanan Musa 9.20, Kostas Sloukas 10.00, Scottie Wilbekin 10.00 oranla favoriler arasında gösterildi.THY EuroLeague Final Four'da en çok asisti kimin yapacağı oranlarında ise Real Madridli Campazzo 1.90 oranla favori gösterildi. Panathinaikoslu Kostas Sloukas 2.85 oran, EuroLeague tarihinin en çok asist yapan oyuncusu Fenerbahçeli Nick Calathes 4.70 oran, Olympiakoslu Thomas Walkup ise 5.20 oran aldı.THY EuroLeague Final Four'da en çok ribaundu alacak oyuncu olarak 3.55'lik oranla Real Madrid'in 2.21 boyundaki pivotu Walter Tavares gösterildi. Panalı Mathias Lessort 5.20, Olympiakoslu Nikola Milutinov 5.20, Panalı Kostas Mitoglou 7.00, Olympiakoslu Mustafa Fall 8.60, Panalı Juancho Hernangomez 8.60, Fenerbahçeli Johnathan Motley 9.40 oran aldı.THY EuroLeague Final Four'da favori ülke tek takımıyla katılan (Real Madrid) 1.99'luk oranla İspanya oldu.İki ekiple temsil edilen Yunanistan'ın oranı 2.07, Fenerbahçe ile temsil edilen Türkiye'nin oranı 4.70 olarak gösterildi.THY EuroLeague Final Four'da Real Madrid ile Panathinaikos'un finali oynamasına 2.03 oran verildi. Real Madrid ile Fenerbahçe'nin finali oynamasına ise 3.15 oran verildi.Olympiakos ile Panathinaikos arasında finalin adının Yunan derbisi olacağına açılan oran 4.00 oldu. Olympiakos ile Fenerbahçe arasındaki finale ise 6.20 oran verildi.THY EuroLeague Final Four'da şampiyonluk oranları da belli oldu. Buna göre Real Madrid, 1.98'lik oranla favori gösterildi. Panathinaikos 3.10, Fenerbahçe 4.70, Olympiakos ise 5.50 oran aldı.