Galatasaray'dan Zaniolo'ya özel telefon!

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Ayağındaki kırık nedeniyle operasyon geçiren İtalyan yıldızı telefonla arayan Okan Buruk, öğrencisine geçmiş olsun dileğini iletti.
Sarı-Kırmızılılar, sezon bitince Florya'ya dönecek olan Zaniolo'nun iyileşme sürecini yakından takip ediyor.
Ayağındaki kırık nedeniyle operasyon geçiren İtalyan yıldızı telefonla arayan Okan Buruk, öğrencisine geçmiş olsun dileğini iletti.
Sarı-Kırmızılılar, sezon bitince Florya'ya dönecek olan Zaniolo'nun iyileşme sürecini yakından takip ediyor.