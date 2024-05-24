Galatasaray'dan Zaniolo'ya özel telefon!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Zaniolo, yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat oldu. Hocası Okan Buruk, İtalyan oyuncuyu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Zaniolo'ya özel telefon!
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24 Mayıs 2024 09:56
Son güncelleme 24 Mayıs 2024 09:57
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Ayağındaki kırık nedeniyle operasyon geçiren İtalyan yıldızı telefonla arayan Okan Buruk, öğrencisine geçmiş olsun dileğini iletti.

Sarı-Kırmızılılar, sezon bitince Florya'ya dönecek olan Zaniolo'nun iyileşme sürecini yakından takip ediyor. 

 
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