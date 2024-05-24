Galatasaray'dan orta sahaya bedavaya transfer!

Şampiyonluk için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor.. Özellikle sarı-kırmızılılar birçok isimden önemli gelir elde etmeyi planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.
Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmzıılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.
YENİ HEDEF ELNENY
Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Muhammed Elneny. Sarı-kırmızılıların, deneyimli ismi listesine aldığı iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; Okan Buruk'un orta sahada rotasyonu kuvvetlendirmek istediği için yıldız ismi istediği belirtildi. Cimbom daha önce de Elneny ile ilgilenmişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Mısırlı futbolcu daha önce Beşiktaş'ta da forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu sezon istediği forma şansını bulamadı. 6 maçta forma giyen Elneny, 95 dakika sahada kaldı. Elneny, Beşiktaş ile 36 maça çıkarken 1 gol ve 4 asiste imza attı.
31 yaşındaki Mısırlı ön liberonun sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, deneyimli oyuncuyu kadrosuna bedavaya katmak istiyor. Elneny'nin bonservis değeri ise 4.5 milyon Euro olarak biliniyor.
Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi.
Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmzıılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.
YENİ HEDEF ELNENY
Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Muhammed Elneny. Sarı-kırmızılıların, deneyimli ismi listesine aldığı iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; Okan Buruk'un orta sahada rotasyonu kuvvetlendirmek istediği için yıldız ismi istediği belirtildi. Cimbom daha önce de Elneny ile ilgilenmişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Mısırlı futbolcu daha önce Beşiktaş'ta da forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu sezon istediği forma şansını bulamadı. 6 maçta forma giyen Elneny, 95 dakika sahada kaldı. Elneny, Beşiktaş ile 36 maça çıkarken 1 gol ve 4 asiste imza attı.
31 yaşındaki Mısırlı ön liberonun sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, deneyimli oyuncuyu kadrosuna bedavaya katmak istiyor. Elneny'nin bonservis değeri ise 4.5 milyon Euro olarak biliniyor.