Okan Buruk Florya'ya kapandı!

Okan Buruk, üst üste 2. şampiyonluğu için sıkı çalışıyor. Florya'ya kapanan tecrübeli hoca, Konyaspor'un tüm artı ve eksi yönlerini çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk Florya'ya kapandı!
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24 Mayıs 2024 10:57
Okan Buruk, üst üste 2. şampiyonluğu için sıkı çalışıyor. Florya'ya kapanan tecrübeli hoca, Konyaspor'un tüm artı ve eksi yönlerini çalışmaya devam ediyor.

Fenerbahçe derbisindeki futboldan memnun kalmayan Buruk, Konyaspor karşısında değişiklikler yapacak.

Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de sahaya çıkarken; Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez kulübede olacak. 

 
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