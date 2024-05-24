Okan Buruk Florya'ya kapandı!

Okan Buruk, üst üste 2. şampiyonluğu için sıkı çalışıyor. Florya'ya kapanan tecrübeli hoca, Konyaspor'un tüm artı ve eksi yönlerini çalışmaya devam ediyor.
Fenerbahçe derbisindeki futboldan memnun kalmayan Buruk, Konyaspor karşısında değişiklikler yapacak.
Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de sahaya çıkarken; Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez kulübede olacak.
Fenerbahçe derbisindeki futboldan memnun kalmayan Buruk, Konyaspor karşısında değişiklikler yapacak.
Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de sahaya çıkarken; Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez kulübede olacak.