Atlanta Hawks forveti Dejounte Murray, Utah Jazz'in kendisi ile Keyonte George'un takasını reddettiğine dair söylentileri yalanladı.



Hawks'ın bu sezon elinde tutmayı tercih Murray, Jazz'in çaylak guard George karşılığında kendisini alma fırsatını geri çevirdiği ve bunu sosyal medyada duyurduğu yönündeki iddiaları reddetti:



"Aptal internette gördüğünüz her şeye inanmayın!"



Bu haftanın başında Utah'tan KSL Sports'tan Ben Anderson, Jazz Notes isimli podcast'te konuyla ilgili şunları söylemişti:



"Size Hawks'ın Jazz ile son takas gününde Dejounte Murray üzerine bazı görüşmeler yaptığını ve Keyonte George'u verme fikrine karşı çıktıklarını söyleyebilirim."



George, bu sezon 75 maçta 13.0 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladıktan sonra çaylak ikinci beşine seçilmişti.





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