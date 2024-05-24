Konyaspor, Galatasaray'a konsantre!

Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, takımından diğer maçlara bakmadan sadece Galatasaray'a odaklanmalarını istedi.Ligde şampiyonu belirleyecek karşılaşmada lider Galatasaray'ı ağırlayacak Konyaspor, aynı zamanda ligde kalma savaşı da verecek.Mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdüren Anadolu Kartalı'nda teknik direktör Ali Çamdalı, takımını dev maça motive ediyor.Ali Çamdalı, diğer maçlara bakmadan sadece bu maça odaklanmaları gerektiğini belirterek, öğrencilerini uyardı.