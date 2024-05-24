Formula 1'de heyecan Monako'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monako'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1'de heyecan Monako'da devam edecek
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24 Mayıs 2024 15:09
 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monako'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5, Ferrari'den Carlos Sainz ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 161 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 113

3. Sergio Perez (Meksika): 107

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Carlos Sainz (İspanya): 93

- Takımlar

1. Red Bull: 268

2. Ferrari: 212

3. McLaren: 154

4. Mercedes: 79

5. Aston Martin: 44

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